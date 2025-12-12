VfB gegen Maccabi Tel Aviv: Caterer äußert sich zu Chaos bei Verpflegung in der MHP-Arena

Caterer äußert sich zu Chaos bei Verpflegung in der MHP-Arena

1 VfB-Fans litten an Unterversorgung von Bier, Stadionwurst und mehr. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Die Verpflegung beim Spiel VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv war sparsam, Bier gab es überhaupt nicht. Der Caterer nennt die Rahmenbedingungen für das Spiel als Grund.











Kein Bier, kaum Speisen und Getränke – die Catering-Bilanz vieler Fans bei der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv in der MHP Arena am Donnerstag fiel verheerend aus. Viele machten ihrem Ärger in sozialen Medien Luft, einige auch direkt an den wenigen Imbissständen, die überhaupt geöffnet hatten. Wir berichteten.