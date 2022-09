So könnte Pellegrino Matarazzo die Elf starten lassen

12 VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo ist für das Spiel gegen den FC Schalke 04 gesperrt – seine mögliche Startelf finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Am fünften Spieltag will der VfB Stuttgart endlich den ersten Sieg holen. Lilian Egloff hat Chancen, von Anfang an auflaufen zu dürfen.















Link kopiert

Nach vier Spieltagen wartet der VfB noch immer auf den ersten Sieg, und trotzdem kommt keine Unruhe auf. Weil die Leistung bisher meist gut war, die Einstellung stimmt. Und weil es an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Schalke geht. Mit einem Dreier würde sich der VfB mit dann sechs Zählern im Mittelfeld festsetzen. Allerdings warnt Pellegrino Matarazzo davor, den ebenfalls sieglosen Drittletzten zu unterschätzen. Die 1:6-Heimpleite zuletzt gegen Union Berlin sei kein Maßstab. „Da war der Gegner brutal effizient“, sagt der VfB-Coach, „ich erwarte eine Schalker Mannschaft, die mit großer Zielstrebigkeit den Weg zum Tor sucht.“

Da passt es, dass Matarazzo in der Defensive auf sein Stammpersonal setzen kann, zu dem weiterhin Borna Sosa gehört, der nicht nach Italien gewechselt ist. Trotz eines in der Partie beim 1. FC Köln erlittenen Nasenbeinbruchs steht Atakan Karazor zur Verfügung, er wird erst am Montag operiert. Im Laufe der Woche sind Tiago Tomas und Lilian Egloff voll ins Training eingestiegen, Egloff ist laut Matarazzo auf der Zehner-Position sogar ein Kandidat für die Startelf. Neuzugang Serhou Guirassy sitzt ebenso auf der Bank wie Thomas Kastanaras – beide Stürmer haben Chancen auf ihr Bundesliga-Debüt für den VfB.

Die mögliche Startelf von Trainer Pellegrino Matarazzo finden Sie in unserer Bildergalerie.