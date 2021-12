12 Pellegrino Matarazzo und sein Team: Folgt nach dem 2:0-Sieg in Wolfsburg nun gegen den FC Bayern das nächste Erfolgserlebnis? In unserer Bildergalerie finden Sie die wahrscheinlichste VfB-Aufstellung. Foto: Baumann

Ohne Borna Sosa und Roberto Massimo, dafür mit breiter Brust: So geht der VfB Stuttgart ins Spiel gegen den FC Bayern München.















Link kopiert

Stuttgart - Die Rollen sind klar verteilt. Hier der Außenseiter, da der FC Bayern. Und trotzdem sieht Pellegrino Matarazzo, der Trainer des VfB Stuttgart, sein Team an diesem Dienstag (18.30 Uhr) nicht chancenlos. Einerseits, weil es ein Duell ohne den ganz großen Druck ist. Und andererseits? Gab der 2:0-Sieg in Wolfsburg viel Selbstvertrauen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das bedeutet der Kärcher-Rückzug für den VfB

„Wir können mit breiter Brust in die Partie gehen“, erklärte der Coach, dessen Taktik klar ist: „Wenn wir nicht versuchen, Fußball zu spielen und offensiv etwas zu probieren, dann haben wir keine Chance.“ Zudem sei totale Konzentration gefragt. „Wir brauchen eine Wachsamkeit über 90 Minuten“, meinte Matarazzo, „und zwar in jeder Spielphase und in jedem Spielfeldbereich.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wie Dauerläufer Philipp Förster das Toreschießen entdeckt hat

Der VfB-Trainer muss auf Borna Sosa (Rückenprobleme) und Roberto Massimo (Kapselverletzung im Sprunggelenk) verzichten, außerdem fehlen Philipp Klement (Corona-Infektion) und Nikolas Nartey (Knieprobleme). Sorgen hat allerdings auch der FC Bayern. Joshua Kimmich (Lungenprobleme nach seiner Corona-Infektion) fehlt sicher, hinter den Namen Leon Goretzka (Knieprobleme), Corentin Tolisso (muskuläre Probleme) und Jamal Musiala (Bruch eines Mittelhandknochens) stehen Fragezeichen.

In unserer Bildergalerie finden Sie die wahrscheinlichste Aufstellung von VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.