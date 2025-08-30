VfB-Fans vor dem ersten Heimspiel: Fanmarsch als Einstimmung – die Bilder der Karawane

6 Die Karawane Cannstatt vor dem ersten Saisonspiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Unzählige Fahnen, Rauschschwaden, ein ellenlanger Brustring – und natürlich: Tausende Fans des VfB Stuttgart in ihren Shirts in weiß und rot. Es war mal wieder ein beeindruckendes Bild, das sich auf der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt bot. Wie so oft in den vergangenen Jahren haben sich die Anhänger des VfB mit einem Fanmarsch auf das erste Heimspiel der Saison eingestimmt.

Dieser erste Auftritt der Stuttgarter in der Spielzeit 2025/2026 steht zudem unter dem Brustring-Motto. Seit hundert Jahren gibt es das Markenzeichen des amtierenden Pokalsiegers nun schon. Entsprechend nahm auch die Karawane zur MHP-Arena dieses Thema auf.

Besonders begehrt waren am Samstagmittag wieder die Plätze auf der Brücke zur Hanns-Martin-Schleyerhalle, von wo aus die Masse besonders gut zu sehen war. Kurz nach 13 Uhr waren die Fans am Stadion angekommen, wo der VfB zum ersten Heimspiel Borussia Mönchengladbach empfängt.