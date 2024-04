VfB-Fan aus Plieningen hatte Leukämie: Bewegendes Gedenken an Sebastian im Stadion

Bewegendes Gedenken an Sebastian im Stadion

1 Auch im Heidenheim-Block wurde an den verstorbenen Fan erinnert. Foto: imago/Eibner

Applaus der gesamten Arena: Vor dem Stuttgarter Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gedachten die Zuschauer des vergangene Woche verstorbenen VfB-Anhängers.











Bevor am Sonntag beim VfB Stuttgart der Ball rollte, rückte der Sport für einen Moment weit in den Hintergrund. Das gesamte Stadion versammelte sich im Gedenken an den VfB-Anhänger Sebastian Clement, der sieben Tage zuvor im Alter von nur 20 Jahren seinen Kampf gegen Leukämie verloren hatte.

„Bitte schickt jetzt einen lautstarken Applaus von hier unten ganz nach oben für Seba“, gab Stadionsprecher Holger Laser durch das Mikrofon – woraufhin sämtliche Fans im gesamten Rund eine Minute lang stehend und lautstark applaudierten. Beide Fanblöcke zeigten zudem ein Plakat mit der Aufschrift „Ruhe in Frieden Seba“. Clement war nicht nur VfB-Fan gewesen, sondern auch Sportmanagement-Student beim 1. FC Heidenheim, der am Sonntag in Stuttgart mit Trauerflor spielte.

Der junge Plieninger hatte zuletzt tausende Menschen mit kurzen Videos im sozialen Netzwerk Instagram auf der Seite „sebas_kampf“ berührt und zugleich viele zur Registrierung bei der DKMS motiviert.