VfB-Chef reagiert auf Interview: Janina Hettich-Walz – erst der Biathlon-Sieg, dann das Bekenntnis zum VfB

Das Rennen hat sportlich nicht die höchste Wertigkeit – ist aber stets etwas Besonderes. Biathlon auf Schalke hat sich zum traditionellen Event kurz vor dem Jahreswechsel entwickelt. Und in diesem Jahr gab es auch endlich wieder ein deutsches Siegerduo.

Am Sonntagabend gewannen Justus Strelow und Janina Hettich-Walz den Wettbewerb in der Arena in Gelsenkirchen – und plötzlich war auch der Fußball ein Thema.

In der Arena bestreitet ja normalerweise der FC Schalke 04, der seit der Saison 2023/2024 in der zweiten Liga spielt, seine Heimspiele. Also wurde Janina Hettich-Walz von einem Eurosport-Reporter nach dem Erfolg in Gelsenkirchen auf Englisch gefragt, ob sie nun Mitglied bei den Königsblauen werde. Die Antwort der 29-Jährigen war freundlich, aber unmissverständlich.

„Ich mag dieses Stadion wirklich“, sagte Janina Hettich-Walz – und stellte klar: „Aber ich bin Mitglied beim VfB Stuttgart.“ Was auch an der räumlichen Nähe liegt. Die Biathletin stammt aus Schramberg im Schwarzwald – und da gibt es in Sachen Profifußball eigentlich nur zwei Möglichkeiten: SC Freiburg oder VfB Stuttgart. Bei Janina Hettich-Walz ist es der VfB geworden. Was den Vereinspräsidenten besonders freut.

„Wir gratulieren Janina Hettich-Walz zu diesem tollen Erfolg, drücken ihr für die nächsten Wettbewerbe fest die Daumen“, sagte Dietmar Allgaier gegenüber unserer Redaktion – und sprach der Biathletin sogleich eine Einladung aus: „Wir würden uns sehr freuen, sie nach ihrer Saison einmal in der MHP-Arena begrüßen zu dürfen.“

Die Schwarzwälderin erlebt derzeit eine besondere Saison im Biathlon-Weltcup. Denn: Es ist der erste Wettkampf-Winter, in dem sie ihr Leben als Leistungssportlerin und das als Mutter unter einen Hut bringt. Die Saison 2024/2025 verpasste sie wegen ihrer Schwangerschaft, zuvor hatte sie ihren Lebensgefährten Kai Walz geheiratet. Im Februar 2025 kam dann die gemeinsame Tochter zur Welt.