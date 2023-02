DFB-Trainer Hannes Wolf und Hanno Balitsch „So viel Spielzeit wie möglich“ – was sich im deutschen Fußball ändern soll

Den deutschen Fußball plagen Nachwuchssorgen. Eine Reihe von DFB-Trainern will nun an der Basis dagegen angehen. Federführend mit dabei: Ex-VfB-Trainer Hannes Wolf und der ehemalige Profi Hanno Balitsch. Was ist ihr wichtigstes Anliegen?