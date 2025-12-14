VfB bei Werder Bremen: Jahresendspurt 2025: voller Fokus auf die Bundesliga
1
Wie zuletzt in der Europa League gegen Tel Aviv wollen Bilal El Khannouss, Atakan Karazor und Josha Vagnoman (v.li.) auch in der Bundesliga in Bremen wieder Grund zum Jubeln haben. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart steht vor entscheidenden Bundesliga-Partien gegen Werder Bremen und Hoffenheim. Welche Rolle die Rotation dabei spielt und was auf dem Spiel steht.

Noch zwei Bundesliga-Partien stehen im Jahresendspurt auf dem Programm, ehe der VfB über Weihnachten und Neujahr in eine dreiwöchige Spielpause geht. Zunächst liegt der Fokus an diesem Sonntag (19 Uhr) auf dem Auftritt bei Werder Bremen. Gemeinsam mit dem abschließenden Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (20. Dezember) könnten die Partien letztlich entscheiden, „wo für uns die Reise dann hingeht“, sagt der Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt zur Lage in der Liga.

