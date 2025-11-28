VfB bei den Go Ahead Eagles: Schwede beleidigt Angelo Stiller – wie Victor Edvardsen Empörung auslöste

17 Angelo Stiller (li.) und Victor Edvardsen sehen Gelb. Foto: IMAGO/Goal Sports Images

Am Ende hat er sich dann doch noch entschuldigt. Der Ärger über das Verhalten von Victor Edvardsen gegenüber Angelo Stiller vom VfB Stuttgart ist dennoch riesengroß.











Schon als er sich zum Warmmachen an den Rand des Spielfelds begab, wurde es laut im Fanblock der Go Ahead Eagles. Erst recht bei seiner Einwechslung und den ersten Aktionen. Auch Nicht-Kennern des Fußballs in Deventer wurde schnell klar: Victor Edvardsen ist beliebt. Nach der Partie des VfB Stuttgart beim niederländischen Erstligisten war das ganz anders. Zumindest auf Stuttgarter Seite.