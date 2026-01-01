VfB auf dem Transfermarkt: Klares Signal: Lazar Jovanovic will den VfB verlassen
1
Als Jungprofi mit 19 Jahren ist Lazar Jovanovic noch besonders den strengen Blicken des VfB-Trainers Sebastian Hoeneß ausgesetzt. Foto: IMAGO/Jan Hübner

Er kam erst im Sommer, doch durch die wenige Spielzeit will Lazar Jovanovic dem VfB als Wintertransfer den Rücken kehren. Wie geht es mit ihm, Silas und Co. weiter?

Wenn der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß seine Profis an diesem Samstag (10.30 Uhr) zum ersten Training nach der Weihnachtspause auf den Platz bittet, wird auch der Neuzugang Jeremy Arevalo von Racing Santander mit dabei sein. Noch sind letzte Formalitäten zu erledigen, doch bis zum sportlichen Jahresauftakt soll der Transfer als fix vermeldet werden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.