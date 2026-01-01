1 Als Jungprofi mit 19 Jahren ist Lazar Jovanovic noch besonders den strengen Blicken des VfB-Trainers Sebastian Hoeneß ausgesetzt. Foto: IMAGO/Jan Hübner

Er kam erst im Sommer, doch durch die wenige Spielzeit will Lazar Jovanovic dem VfB als Wintertransfer den Rücken kehren. Wie geht es mit ihm, Silas und Co. weiter?











Wenn der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß seine Profis an diesem Samstag (10.30 Uhr) zum ersten Training nach der Weihnachtspause auf den Platz bittet, wird auch der Neuzugang Jeremy Arevalo von Racing Santander mit dabei sein. Noch sind letzte Formalitäten zu erledigen, doch bis zum sportlichen Jahresauftakt soll der Transfer als fix vermeldet werden.