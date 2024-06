Veteranentreffen des TSVW Esslingen: Ein Paukenschlag vor 30 Jahren

1 Der Spaß steht beim Veteranentreffen des TSVW Esslingen, das von Martin Hägele (vorne rechts) initiiert worden war, im Vordergrund. Foto: Kerstin Dannath

Beim Veteranentreffen des einstigen Fußball-Oberligisten TSVW Esslingen gibt es viel zu erzählen – und auch der Ex-Bundesliga-Trainer Thomas Letsch ist mit von der Partie. Die Entwicklung des FC Esslingen wird wohlwollend beobachtet.











Die Haare sind grau und schütter geworden, rank und schlank sind die meisten der Akteure aber immer noch: Vor nunmehr 30 Jahren waren die Fußballer des TSV Wäldenbronn auf dem sportlichen Höhenflug – 1994 gelang der sensationelle Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg, die war immerhin bis die Regionalliga eingeführt wurde, die höchste Amateurklasse des Landes. Vier Jahre – bis 1998 – kickten die Esslinger in der Oberliga, die beste Platzierung gelang gleich im Aufstiegsjahr als Sechster der Saison 1994/95. Die Protagonisten von damals trafen sich vor kurzem an ihrer ehemaligen Spielstätte, um in Erinnerungen zu schwelgen. Aufgerufen zum Veteranentreffen hatten die beiden Trainer Martin Hägele und Werner Günther.