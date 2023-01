1 Dekan Bernd Weißenborn (links) und Vesperkirchenleiter Bernd Schwemm. Foto:

Von 29. Januar bis 12. Februar öffnet die Esslinger Vesperkirche ihre Pforten. Diesmal wird im Gemeindehaus am Blarerplatz aufgetischt. Auch in Kirchheim und Nürtingen gibt es wieder warme Mahlzeiten für den kleinen Geldbeutel.















Link kopiert

Gutes Essen ist für alle wichtig. Und wenn die Mahlzeit in angenehmer Gesellschaft und in geheizten Räumen eingenommen wird, schmeckt sie noch besser. Damit auch Menschen mit kleinem Geldbeutel gut satt werden können, starten am 29. Januar die Vesperkirchen in Esslingen und Kirchheim. In Nürtingen werden die Speisen bereits seit Sonntag kredenzt.