Verzwickter Versicherungsfall: „So etwas hatten wir noch nie“ – Ausgebrannter Lkw kann nicht weggekarrt werden

„So etwas hatten wir noch nie“ – Ausgebrannter Lkw kann nicht weggekarrt werden

1 Der ausgebrannte Lastwagen ist nicht gerade ein schöner Anblick. Foto: privat

Im Mai stand in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ein Laster in Flammen, der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Fall beschäftigt die Ämter bis heute. Es geht dabei um viel Geld.











Die Marbacher Feuerwehr rückte am Nachmittag des 18. Mai zu einem ziemlich spektakulären Einsatz im Energie- und Technologiepark aus. „Schon auf der Anfahrt war eine schwarze Rauchsäule zu sehen“, heißt es im Bericht der Floriansjünger. Ein Lastwagen habe „in voller Ausdehnung“ in Flammen gestanden. Die Mannschaft machte sich sogleich an die Arbeit, löschte das Feuer. Der Fahrer des Sattelzugs wurde per Hubschrauber mit einer schweren Rauchgasvergiftung in eine Klinik geflogen. Er hatte sich die Verletzung wohl beim Versuch zugezogen, den Brand selbst unter Kontrolle zu bringen, mutmaßte die Polizei. Doch damit war der Fall längst noch nicht abgeschlossen.