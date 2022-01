Mögliche Brandstiftung in Aich Laube und Holzstapel stehen auf einmal in Flammen

Aus bislang ungeklärten Gründen standen am Donnerstagabend in Aich (Kreis Esslingen) zunächst eine Gartenlaube sowie anschließend ein Holzstapel in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.