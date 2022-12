Vorerst weniger Schutz für Prostituierte in Stuttgart

1 Der Verwaltungsgerichtshof hat sich mit der Prostitution im Leonhardsviertel beschäftigt und einem Laufhausbetreiber Recht gegeben. Foto: Mario Esposito/Mario Esposito

Die Stadt Stuttgart scheitert im Streit mit einem Laufhausbetreiber im Leonhardsviertel vor Gericht mit der Forderung nach Mindeststandards. Ob Prostitution im Quartier weiter gewünscht wird, ist noch nicht entschieden.















Link kopiert

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim hat im Streit zwischen dem Betreiber einer Prostitutionsstätte im Stuttgarter Leonhardsviertel und der Stadtverwaltung die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. Sie besagt, dass die mittlerweile in dem Mitte 2017 in Kraft getretenen Prostitutionsschutzgesetz definierten Mindestanforderungen (§18) an einen Bordellbetrieb auf diesen „keine unmittelbare Anwendung“ finden, solange er abwarten muss, bis über seinen Erlaubnisantrag entschieden worden ist.