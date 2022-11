Razzia Durchsuchungsaktion bei Anhängern der „Neue Stärke Partei“

Ermittler haben bei Durchsuchungen in Bayern und Baden-Württemberg in Räumen der rechtsextremistischen Gruppierung „Neue Stärke Partei“ (NSP) erlaubnisfreie Waffen und elektronische Datenträger sichergestellt. Ermittler vermuten, dass die Gruppe auch in Stuttgart eine Abteilung gründet.