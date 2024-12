Verträge beim VfB Stuttgart: Immer seltener – wer verfügt beim VfB noch über eine Ausstiegsklausel?

Erstes VfB-Stuttgart-Weihnachtskonzert „Oh du fröhliche!“ – in der MHP-Arena singen über 15.000 Fans mit den Stars

Stuttgarts größter Adventschor singt im Lichterglanz: Über 15.000 Fans stimmen in die Hits mit ein, mit denen Stars wie Andrea Berg oder Patricia Kelly beim ersten VfB-Weihnachtskonzert in der MHP-Arena begeistern. Was für eine emotionale Bescherung!