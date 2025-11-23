Jeltsch: „Ich hätte Gelb-Rot für die Mannschaft in Kauf genommen“

Der Stuttgarter Innenverteidiger äußert sich zur Szene vor dem Dortmunder Treffer zum 3:2 und gibt Einblicke in die Worte, die in der Halbzeit in der Kabine gefallen sind.











Im Nachhinein war Finn Jeltsch ganz froh, dass sein Plan nicht aufgegangen war. In der 89. Minute hatte der Verteidiger des VfB Stuttgart mit allen Mitteln versucht, Dortmunds Karim Adeyemi regelwidrig zu Fall zu bringen und so beim Stand von 2:2 das Gegentor zu verhindern – wohl wissend, dass das für ihn aufgrund seiner Gelben Karte aus der ersten Hälfte den sicheren Platzverweis bedeutet hätte.