Versuchtes Tötungsdelikt in in Wendlingen: Angreifer nach Schlägerei in Haft

Angreifer nach Schlägerei in Haft

Versuchtes Tötungsdelikt in in Wendlingen

1 Eine Polizeistreife hat den Angreifer nach der Tat am Wendlinger Bahnhof festgenommen (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 36-Jähriger hat am Sonntag einen Bekannten am Wendlinger Bahnhof angegriffen und schwer verletzt. Beide leben in einer Unterkunft für Geflüchtete. Der Auslöser für den Streit ist noch unbekannt.











Link kopiert

Unter dem dringenden Verdacht, am Sonntag bei einer Auseinandersetzung in Wendlingen einen 66-jährigen Bekannten schwer verletzt zu haben, ist ein 36 Jahre alter Mann kurz nach der Tat von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Verdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags bereits in Untersuchungshaft. Das teilten das Polizeipräsidium Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit.

Die beiden Männer leben in einer Unterkunft für Geflüchtete, wie die die Kriminalpolizei ermittelt hat. Sie trafen gegen 17.40 Uhr in einer Bahnhofsunterführung aufeinander. Im Zuge des folgenden Kampfes soll der 36-Jährige sein Gegenüber durch Schläge und Tritte, unter anderem gegen den Kopf, schwer verletzt haben. Der 66-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Tatverdächtige, der zunächst geflüchtet war, meldete sich wenige Minuten später über Notruf bei der Polizei. Streifenbeamte haben ihn beim Rathaus angetroffen und vorläufig festgenommen. Der 36-Jährige, der nach derzeitigem Kenntnisstand bei der Auseinandersetzung nur leicht verletzt worden ist, kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der Beschuldigte ist polizeibekannt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der polizeibekannte Beschuldigte, schon mehrmals Körperverletzungsdelikte begangen haben soll, am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Polizei ermittelt nun weiter, was den Streit ausgelöst hat.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 22 / 9 22 40 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. In diesem Zusammenhang werden mehrere Kinder gesucht, die die Auseinandersetzung in der Bahnhofsunterführung offenbar beobachtet haben.