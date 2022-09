Versuchtes Tötungsdelikt in Esslingen

4 Sowohl die 36 Jahre alte Frau als auch ihr Partner erleiden Stichverletzungen. Foto: SDMG/ Kohls

Nach einem Beziehungsstreit soll die 36 Jahre alte Frau ihren gleichaltrigen Partner am Freitagabend in Esslingen angegriffen haben. Die Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.















Link kopiert

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen eine 36-jährige Frau aus Esslingen. Sie soll am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, ihren gleichaltrigen Partner mit einem Messer verletzt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zwischen dem Paar am Freitagabend in der Esslinger Wohnung der Frau zu einem Beziehungsstreit gekommen, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte.

36-Jährige in Untersuchungshaft

Während des Streits soll die 36-Jährige ihren Partner angegriffen und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Als dieser das Messer zu fassen bekam, soll er damit seiner Partnerin ebenfalls eine Stichverletzung zugefügt haben, bevor er aus der Wohnung flüchtete und die Polizei verständigte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort vorübergehend stationär aufgenommen. Zwischenzeitlich konnte er die Klinik wieder verlassen.

Die Verdächtige, die von der Polizei in ihrer Wohnung angetroffen worden war, wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und noch in der Nacht zum Samstag vorläufig festgenommen.

Im Lauf des Sonntags wurde die Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Tathergang dauern noch an.