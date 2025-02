Versuchtes Tötungsdelikt: Fahndung mit Helikopter in Altbach – Polizei nimmt fünf Verdächtige fest

Wirtschaft im Kreis Esslingen Neue IHK-Spitze fordert, Fokus nicht nur auf Auto und Maschinenbau zu legen

Wechsel an der Spitze der Industrie- und Handelskammer Esslingen-Nürtingen: Das Präsidium ist neu aufgestellt mit Vanessa Bachofer, Unternehmerin aus Filderstadt, an der Spitze. Diese will einen nicht nur für Maschinenbau und Autobranche attraktiven Wirtschaftsstandort.