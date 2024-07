Versuchter Mord: Mutmaßliches Opfer sagt aus

1 Vor dem Landgericht Stuttgart wird seit Mitte Juni gegen einen Mann wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verhandelt. Das Urteil wird nach jetziger Planung Ende Juli erwartet. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein Mann soll eine 27-Jährige im August letzten Jahres in Nürtingen gequält, gedemütigt, verletzt und bedroht haben. Wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes muss er sich nun vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Im Zeugenstand schilderte die mutmaßliche Geschädigte das Geschehen aus ihrer Sicht.











Kein Rascheln. Kein Räuspern. Kein Hüsteln. Es ist totenstill in Saal vier des Landgerichts Stuttgart. Eine 27-jährige Frau schildert, welches Martyrium sie in jener Nacht im vergangenen August in ihrer Wohnung in Nürtingen ertragen haben soll.