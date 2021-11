1 Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat ein Pärchen am Mittwoch gleich zweimal versucht, in Wohnungen einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise.















Leinfelden-Echterdingen - Vor einem Pärchen, das am Mittwoch vermutlich gleich zwei Mal versucht hat, in Wohnungen in der Straße In den Gärtlesäckern einzudringen warnt die Polizei.

Gegen zwölf Uhr hatte laut Polizei ein jüngere Frau, die als etwa 155 cm groß, schlank, mit schulterlangen, dunklen Haaren und bekleidet mit einer orangefarbenen Jacke und einer orangefarbenen Wollmütze mit Bommel beschrieben wird, an einer Wohnung geklingelt. Als die Bewohnerin öffnete, wurde sie von der Unbekannten in die Wohnung geschoben und mit Fragen überhäuft. Plötzlich bemerkte die Wohnungsinhaberin eine weitere Person, die aus ihrem Schlafzimmer kam und sich offenbar unbemerkt eingeschlichen hatte. Beide verließen daraufhin fluchtartig die Wohnung.

Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Die weitere Person soll männlich, etwa 178 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Auch er trug eine orangefarbene Jacke und die gleiche, beschriebene Bommel-Mütze.

Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt

Ein weiterer Vorfall aus dem gleichen Gebäudekomplex wurde am Mittwochabend gemeldet. Gegen 18 Uhr hatte dort ein als etwa 15 Jahre alt beschriebenes Mädchen an einer Wohnungstüre geklingelt und sich in die Wohnung gedrängt als die Besitzerin öffnete. Nur durch ihr resolutes Auftreten gelang dieser, das Mädchen bereits im Flur abzuweisen. Die Unbekannte war von schlanker Statur und dunklerem Teint. Sie war bekleidet mit einer beige-braunen Wollmütze und einem Wollpullover.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/90377-0 um Hinweise. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor diesen Unbekannten und rät:

– Vergewissern Sie sich immer zuerst wer vor der Tür steht, bevor Sie öffnen.

– Nutzen Sie die Haussprechanlage oder den Türspion.

– Achten Sie stets darauf, dass die Haustüren, auch in Mehrfamilienhäusern verschlossen sind.

– Sprechen Sie unbekannte Personen im Hausflur an.