Versuchte Tötung in Reichenbach: Mann wollte offenbar Ehefrau erwürgen

1 Die Polizei wurde am Sonntagabend von einem Familienangehörigen informiert. Foto: Jens Büttner/dpa

Ein Familienangehöriger entdeckte am Sonntagabend eine bewusstlose Frau in einer Wohnung in Reichenbach im Kreis Esslingen. Der Ehemann soll wohl versucht haben, sie zu töten.











Link kopiert

Ein 46-jähriger Mann soll am Sonntagabend in Reichenbach (Kreis Esslingen) versucht haben, seine zu Frau erwürgen. Anschließend wollte er sich wohl selbst das Leben nehmen. Das geht zumindest aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des für den Kreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen hervor.

Laut Bericht ging am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr der Notruf bei der Polizei ein, nachdem eine zunächst bewusstlose Frau von einem Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung Reichenbach aufgefunden worden war. Die Frau sei sofort von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Im Haus entdeckten die Polizisten auch den 46-jährigen, der zuvor offenbar versucht hatte, Suizid zu begehen.

Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat Ermittlungen aufgenommen

Er konnte von den Einsatzkräften reanimiert werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der 46-Jährige laut Polizeimeldung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand wird als lebensbedrohlich beschrieben.

Sie haben suizidale Gedanken? Hier wird Ihnen geholfen

Wenn Sie selbst unter Depressionen leiden oder Suizidgedanken haben, wenden Sie sich bitte sofort an die Telefonseelsorge. Auch wenn eine nahestehende Person betroffen ist, zögern Sie nicht, die Telefonseelsorge zu kontaktieren. Telefonnummer: 0800 1110 111

Hilfe für Betroffene und Angehörige

Es ist wichtig, dass Eltern, Verwandte und Freunde besonders aufmerksam sind, wenn bei Kindern oder Jugendlichen Anzeichen von Depressionen oder Suizidgefahr auftreten. Im Jahr 2023 war Suizid die häufigste Todesursache bei jungen Menschen im Alter von 10 bis 25 Jahren.

Auch hier gibt professionelle Hilfe:

www.deutsche-depressionshilfe.de

Info-Telefon Depression für Betroffene und Angehörige: 0800 33 44 5 33

E-Mail-Beratung für Betroffene und Angehörige: bravetogether@deutsche-depressionshilfe.de

Kinder und Jugendtelefon: 116 111 (Montag bis samstags 14 bis 20 Uhr)

Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln gegen den Mann und versuchen nun, die Hintergründe und den Ablauf der Auseinandersetzung zu klären.