Versuchte Tötung in Reichenbach: Ehefrau offenbar gewürgt – Mann stirbt nach Gewalttat

1 Die Polizei ermittelt weiter zum versuchten Tötungsdelikt in Reichenbach (Archivbild). Foto: dpa

Der Mann, der in Reichenbach offenbar versucht hatte, seine Ehefrau zu erwürgen, ist in der Nacht zum Dienstag gestorben. Die Polizei ermittelt weiter.











Link kopiert

Der 46-jährige Mann, der am Sonntagabend seine Frau in Reichenbach bei einem Streit gewürgt haben soll, ist in der Nacht zum Dienstag gestorben. In der gemeinsamen Wohnung war er zunächst nach einem Suizidversuch von Rettungskräften reanimiert und ins Krankenhaus gebracht worden. Der Zustand des Mannes war lebensbedrohlich.

Zum Zustand der Frau kann die Polizei keine genaueren Angaben machen. Zu den Hintergründen der Tat ermitteln die Beamten weiter. Zuvor hatte es wohl einen Streit gegeben. Am Sonntag gegen 21.45 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Familienangehöriger hatte zunächst die bewusstlose Frau in der Wohnung gefunden. Die Rettungskräfte versorgten sie, anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Sie haben suizidale Gedanken? Hier wird Ihnen geholfen

Wenn Sie selbst unter Depressionen leiden oder Suizidgedanken haben, wenden Sie sich bitte sofort an die Telefonseelsorge. Auch wenn eine nahestehende Person betroffen ist, zögern Sie nicht, die Telefonseelsorge zu kontaktieren. Telefonnummer: 0800 1110 111

Hilfe für Betroffene und Angehörige

Es ist wichtig, dass Eltern, Verwandte und Freunde besonders aufmerksam sind, wenn bei Kindern oder Jugendlichen Anzeichen von Depressionen oder Suizidgefahr auftreten. Im Jahr 2023 war Suizid die häufigste Todesursache bei jungen Menschen im Alter von 10 bis 25 Jahren.

Auch hier gibt professionelle Hilfe:

www.deutsche-depressionshilfe.de

Info-Telefon Depression für Betroffene und Angehörige: 0800 33 44 5 33

E-Mail-Beratung für Betroffene und Angehörige: bravetogether@deutsche-depressionshilfe.de

Kinder und Jugendtelefon: 116 111 (Montag bis samstags 14 bis 20 Uhr)

Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/

Im Haus entdeckten sie den 46-jährigen Mann. Er wollte sich nach der Tat wohl selbst das Leben nehmen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des für den Kreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen hervor. Die Behörden ermittelten daraufhin wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Mann.