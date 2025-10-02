Versuchte Tötung in Heumaden: 15-Jähriger im Juli brutal attackiert – sechs weitere Verdächtige in Haft

1 Die Polizei nahm sechs weitere Tatverdächtige fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach der brutalen Attacke auf einen 15-Jährigen Ende Juli sitzen nun mittlerweile elf Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Was über den Fall bekannt ist.











Nach der brutalen Attacke auf einen 15-Jährigen, die sich am 23. Juli diesen Jahres in Heumaden ereignet hatte und aufgrund derer bereits fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft sitzen, hat die Polizei nun weitere sechs Personen festgenommen, die in dringendem Verdacht stehen, an dem versuchten Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein.

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, befand sich der 15-Jährige am 23. Juli in der Straße Lange Morgen gegen 11.40 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er von einer Gruppe angesprochen wurde. Daraufhin sollen sie ihn zu Boden gebracht und geschlagen sowie getreten haben. Der 15-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Erst als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Tatverdächtigen.

Beamte stellen umfangreiches Beweismaterial sicher

Erste Ermittlungen hatten die Beamten zu neun Tatverdächtigen geführt, von denen fünf männliche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren festgenommen wurden und in Untersuchungshaft kamen. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen und Unterkünfte am 21. August und 1. September – unter anderem in den Kreisen Esslingen und Ludwigsburg – stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher.

Durch weitere Ermittlungen kam die Kriminalpolizei sechs weiteren Tatverdächtigen auf die Spur. Polizeibeamte nahmen sie am Mittwoch in Stuttgart und Esslingen an ihren Wohnorten fest. Vier männliche Tatverdächtige im Alter von 16, 16, 17 und 17 Jahren, eine weibliche Jugendliche im Alter von 16 Jahren sowie eine 36-jährige Frau wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der die Tatverdächtigen in ein Gefängnis schickte.