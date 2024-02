Versuchte Tötung in Esslingen: Zwei Männer verletzen Bekannten in dessen Wohnung schwer

1 Die Polizei hat zwei dringend Tatverdächtige wegen des Angriffs auf einen Bekannten festgenommen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

Eifersucht soll das Motiv eines tätlichen Angriffs in einer Esslinger Wohnung gewesen sein. Zwei Männer sollen laut Polizei einen 28-Jährigen mit Tritten und Schlägen schwer verletzt haben. Die mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft.











Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, soll es am frühen Sonntagmorgen in einer Esslinger Wohnung zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Zwei Männer sollen einen Bekannten mit Tritten und Schlägen schwer verletzt haben. Die mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen sollen zwei Männer im Alter von 30 und 27 Jahren gewaltsam in die Wohnung eines 28-jährigen Bekannten eingedrungen sein. Danach soll das Duo den Mann mit Tritten und Schlägen massiv verletzt haben. Das Opfer ließ sich wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln und zeigte die Tat am Montagnachmittag bei der Polizei an. Als Motiv der Tat wird nach derzeitigen Erkenntnissen Eifersucht angenommen.

Der 30-jährige Verdächtige ist der Polizei laut dem Pressebericht bekannt und einschlägig vorbestraft. Auch sein mutmaßlicher Komplize sei für die Behörden kein Unbekannter. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen beide Personen Haftbefehl erlassen, und beide Verdächtige wurden am Freitagmorgen vorläufig festgenommen. Die beiden Beschuldigten wurden am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die vorliegenden Haftbefehle in Vollzug setzte. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.