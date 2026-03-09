Versuchte Tötung im Kreis Esslingen: Brutale Attacke am Wendlinger Bahnhof – Frau wird schwer verletzt

1 Die Polizei traf den Mann am Wendlinger Busbahnhof noch mit einer abgebrochenen Glasflasche in der Hand an und nahm ihn vorläufig fest. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, eine gleichaltrige Bekannte am Sonntagmorgen am Bahnhof in Wendlingen mit massiver Gewalt angegriffen und schwer verletzt zu haben.











Link kopiert

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Sonntag eine gleichaltrige Frau am Bahnhof Wendlingen (Kreis Esslingen) mit einem Stein und Tritten gegen den Kopf so schwer attackiert, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilt.

Kurz nach 1 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, weil es in der S-Bahn von Kirchheim nach Wendlingen zunächst zu einem Streit zwischen dem 24-Jährigen und seiner Begleiterin kam. Dabei soll es zu Handgreiflichkeiten und Bedrohungen gekommen sein. Am Wendlinger Bahnhof erteilten Beamte dem Mann einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam.

Der Mann kehrt zum Wendlinger Bahnhof zurück

Gegen 2.40 Uhr kehrte der Tatverdächtige jedoch zum Bahnhof zurück. Dort soll er die Frau zunächst mit einem Stein angegriffen haben. Als sie zu Boden gegangen war, soll er laut Polizei mehrfach mit dem Fuß gegen ihren Kopf getreten haben. Mit Hilfe eines Zeugen konnte die Frau auf den angrenzenden Busbahnhof fliehen. Dort versuchte der 24-Jährige laut Polizei erneut, sie mit einer abgebrochenen Glasflasche anzugreifen. Alarmierte Beamte trafen den Mann noch mit der Glasflasche in der Hand an und nahmen ihn vorläufig fest.

Unsere Empfehlung für Sie Prügelei in Kirchheim An einer Tankstelle in Kirchheim gehen zwei Männer aufeinander los Pöbeleien auf der Autobahn folgte erst ein Streit und dann eine Prügelei: An einer Kirchheimer Tankstelle sind zwei Männer aneinandergeraten.

Am Montagnachmittag wurde der Tatverdächtige der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.