Versuchte Erpressung: Zwölfjähriger schlägt Jugendliche mit Taschenmesser in die Flucht

1 Ein Zwölfjähriger hat mit einem Messer eine Gruppe Jugendlicher in die Flucht geschlagen (Symbolbild). Foto: imago/Westend61

Eine Gruppe bedroht im Kreis Esslingen einen Jungen auf dem Nachhauseweg. Als er seine Taschen leert, kommt auch ein Messer zum Vorschein – und das macht offenbar Eindruck.











Mit einem Taschenmesser hat ein Zwölfjähriger Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) eine Gruppe in die Flucht geschlagen, die ihn bedroht und erpresst hat.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich mehrere Teenager dem Jungen, der nach Hause wollte, in den Weg gestellt und Geld gefordert.

Als das Kind seine Taschen entleerte, holte er unter anderem auch sein Taschenmesser heraus. Das machte bei der Gruppe offenbar so großen Eindruck, dass sie von ihrem Opfer abließ. So konnte der Zwölfjährige unversehrt zu seiner Familie gelangen, die die Polizei informierte. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern und dem Tatgeschehen dauern an.