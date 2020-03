1 Die Polizei ist punktuell mit einem großen Aufgebot in Stuttgart präsent, um die Corona-Verordnung durchzusetzen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

CDU-Innenminister Thomas Strobl ermuntert die baden-württembergische Bevölkerung dazu, Verstöße gegen die Corona-Verordnung der Polizei zu melden. SPD und FDP sehen das kritisch.

Stuttgart - Gemessen an den Wasserstandsmeldungen des Stuttgarter Innenministeriums scheint die Polizei bei ihren Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung reiche Beute zu machen. So wurden allein am sonnigen Samstag landesweit bei gut 5000 Personen mehr als 1000 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Meist handelte es sich um ein „Verweilen im öffentlichen Raum“ in Gruppen zwischen drei und 14 Personen.