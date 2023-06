Versteigerung in Bad Cannstatt

4 Der Einstiegspreis bei der Versteigerung des Lamborghinis liegt bei 105 000 Euro. Foto: privat

Im Hof eines Abschleppdienst wird am Samstag ein 200 000 Euro teurer Supersportwagen versteigert, ohne Probefahrt und nur gegen Bares. Die Polizei ist sensibilisiert.















Lamborghini Aventador. Fans von italienischen Supersportwagen lassen diese zwei Worte das Herz höher schlagen, auch wenn für viele das Fahrzeug für immer unerschwinglich bleiben wird. An diesem Samstag wird ab 11 Uhr eben solch ein Aventador auf dem Hof des Abschleppdiensts Meixner an der Elwertstraße in Bad Cannstatt zwangsversteigert, eine Vorbesichtigung ist ab etwa 10 Uhr möglich.