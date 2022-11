1 Die Energiepreise steigen nun auch bei den Stadtwerken Stuttgart. Foto: dpa/Marijan Murat

Bestandskunden zahlen von Januar an mehr, für Neukunden sinken die Preise zum 1. Januar gegenüber dem aktuellen Angebot.















Die Stadtwerke Stuttgart, die in der Landeshauptstadt rund 30 000 Kunden mit Ökostrom und Erdgas versorgen, erhöhen ihre Preise für die Bestandskunden zum 1. Januar 2023 deutlich. Die neuen Preise für diesen Kundenkreis erreichen allerdings nicht die Höhe, an denen die Strom- und Gaspreisbremse der Bundesregierung greift. Beim Strom sind das 40, beim Gas 12 Cent pro Kilowattstunde.

Für Bestandskunden kostet die Kilowattstunde Strom bei den Stadtwerken aktuell 25,52 Cent brutto. Vom 1. Januar 2023 an werden es 39,75 Cent sein. Der Aufschlag liegt damit bei rund 56 Prozent. Trotz vorausschauenden Einkaufs schlügen die hohen Beschaffungskosten nun durch, sagt der Versorger. Der Grundpreis bleibt mit 7,90 Euro im Monat unverändert. Ein dreiköpfiger Haushalt mit (laut Stadtwerke-Rechner) einem Verbrauch von 3400 Kilowattstunden (kWh) wird im kommenden Jahr damit 483,82 Euro mehr für Strom bezahlen.

Preisgipfel scheint überschritten

Für Neukunden wird der Preis gesenkt. Wer sich aktuell neu für die Belieferung durch die Stadtwerke entscheidet, zahlt 59,85 Cent pro kWh, vom 1. Januar an zahlen Neukunden dann noch 49,75 Cent. „Wir beschaffen die Strommengen rollierend, daher kommt es nun auch zu Senkungen“, so eine Stadtwerke-Sprecherin, der Preisgipfel scheint überschritten. Mit den Aufschlägen liege man „im unteren Marktfeld“. Geliefert wird ausschließlich Ökostrom, es gibt keine langfristige Preisgarantie, aber auch keine langfristige Vertragsbindung, sondern eine monatliche Kündigungsmöglichkeit. Die EnBW, die in Stuttgart Grundversorger ist, hatte im Oktober ihre Preise erhöht. Strom kostet hier 37,31 Cent pro kWh, der Grundpreis liegt bei 11,83 im Monat. EnBW-Ökostrom ohne Vertragsbindung gibt es ab 70,26 Cent pro kWh.

Beispielhaushalt zahlt 519 Euro mehr

Beim Gas buchen die Stadtwerke Stuttgart von Januar an 11,15 Cent statt bisher je nach Verbrauch zwischen 7,67 und 7,75 Cent pro Kilowattstunde ab, der Aufschlag liegt daher bei maximal 45,4 Prozent. Der Grundpreis erhöht sich je nach Verbrauchsstufe um zwei bis vier auf 105 bis 165 Euro im Jahr. Bisher umfasst er die Spanne von 103 bis 162 Euro. Wer 15 000 Kilowattstunden verbraucht, muss in 2023 mit Mehrkosten von 519 Euro kalkulieren.

Sehr hohe Abnahmen sind kritisch

Gas-Neukunden zahlen ab Januar 22,5 Cent. Schließen sie jetzt einen Vertrag ab, werden 34,39 Cent pro kWh fällig. Bei sehr hohen Verbrauchsmengen stellen die Stadtwerke im Internetauftritt keinen Preis mehr dar. Das bedeute nicht, dass man grundsätzlich nicht liefere, so die Sprecherin, aber dann müsse der Einzelfall geprüft werden.