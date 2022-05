1 Ein Zeuge entdeckte den Wagen auf einem Wanderparkplatz. Foto: dpa/Silas Stein

Seit Freitag fahndete die Polizei öffentlich nach einer vermissten Frau aus Deizisau (Kreis Esslingen). Am Mittwoch wurde sie tot in ihrem Wagen auf einem Wanderparkplatz gefunden. Es gibt derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.















Link kopiert

Die seit dem Freitagabend vermisste 50-Jährige aus Deizisau wurde laut Polizeiangaben am Mittwoch tot in ihrem Wagen aufgefunden. Die aus Deizisau stammende Frau hatte am Freitag, 28. April gegen 18 Uhr ihr Wohnhaus verlassen und war seither vermisst. Fahndungsmaßnahmen unter anderem mit einem Polizeihubschrauber am Montagabend im Bereich Schlierbach, Kreis Göppingen, verliefen erfolglos.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Es wurde von Beginn der Fahndung an in Betracht gezogen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Aufgrund der Medienberichterstattung meldete sich ein Zeuge, dem der gesuchte Pkw der Frau am Dienstag auf einem Wanderparkplatz neben der L 1200 auf Gemarkung Wiesensteig aufgefallen war.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht.