Wurde das neue Coronavirus in einem Labor konstruiert? Geht es bei den strikten Maßnahmen zur Eindämmung in Wirklichkeit um die Kontrolle der Menschen? Solche Theorien geistern durchs Netz. Was dahinter steckt.

Stuttgart - Es sind viele Fragen, die in diesen Tagen immer wieder unter Youtube-Videos oder Facebook-Posts zur Corona-Pandemie auftauchen. Wie könne es sein, fragt zum Beispiel ein Nutzer, dass manche Stationen in den Krankenhäusern noch immer leer seien? „Es sterben in Corona-Zeiten nicht mehr Menschen als sonst“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Alles von bestimmten Eliten geplant und bewusst gesteuert, um die Menschen zu kontrollieren, behaupten manche Youtuber – und um Profit aus der Krise zu schlagen. Wie kommen solche Mythen zustande? Wir beantworten die wichtigste Fragen dazu.