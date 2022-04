Unfall in Nürtingen Zu spät gebremst: 56-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Ein Autofahrer musste am Dienstagmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) wegen einer roten Ampel anhalten. Ein 56-jähriger Fahrer hinter ihm merkte das jedoch zu spät und krachte in sein Heck.