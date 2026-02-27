Verschobener S-21-Start: Ein Desaster! Die Provisorien werden zum Normalzustand
Werbung am Fernwanderweg der S-21-Baustelle: Auf das Ende des Erlebnisses wartet die Stadt noch länger als gedacht. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Verschiebung der Eröffnung von Stuttgart 21 entlarvt Planungsillusionen – und zwingt Reisende länger dazu, mit Provisorien leben zu müssen, kommentiert Christian Milankovic.

Man weiß nicht, worüber man verärgerter sein soll: dass Stuttgart21 erst in mehr als drei Jahren in Teilen in Betrieb gehen wird und damit alle Beschwernisse, die derzeit mit dem Bahnreisen in Stuttgart einhergehen, noch lange Zeit Begleiterscheinungen einer Zugfahrt sein werden? Oder dass die Bahn sich ein halbes Jahr Zeit gönnt, um die Karten auf den Tisch zu legen und damit wenigstens ein bisschen Orientierung bietet?

