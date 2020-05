1 Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau in Überlingen sind abgeschlossen. Doch eröffnet wird sie dieses Jahr nicht mehr. Foto: dpa/Felix Kästle

Jetzt ist es definitiv: Die Stadt Überlingen verschiebt ihre Landesgartenschau auf das Jahr 2021. Zuvor hatte das Land eine millionenschwere Hilfe zugesagt, um das Defizit zu schultern.

Überlingen - Die Landesgartenschau in Überlingen wird definitiv auf nächstes Jahr verschoben. Das haben der Gemeinderat und der Aufsichtsrat der Gartenschau beschlossen. Zuvor hatte das Land Baden-Württemberg seine finanzielle Unterstützung für eine solche Lösung zugesagt. Die Schau am Bodenseeufer wird demnach vom 9. April bis 17. Oktober 2021 stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Betreibergesellschaft. „Wir sind erleichtert, dass wir nun Gewissheit haben“, sagte der Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD).

Das Team der Landesgartenschau gehe nun erst einmal in den kommenden Monaten in Kurzarbeit, sagte der Geschäftsführer Roland Leitner. Allerdings wird vor allem die Veranstaltungsabteilung zunächst noch stark damit beschäftigt sein, sämtliche Termine des Begleitprogramms umzubuchen. Das Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm werde es in vollem Umfang wie für 2020 geplant geben. Alle Tickets behielten für 2021 ihre Gültigkeit, hieß es.

Im Hinblick auf eine Verschiebung der Landesgartenschau um ein Jahr hatten Finanzministerium, Ministerium für Ländlichen Raum (MLR) und die kommunalen Landesverbände über ein Finanzierungskonzept zur Entlastung der Stadt Überlingen bei einem durch die Corona-Krise ausgelösten prognostizierten Defizit von rund sechs Millionen Euro beraten. In einer der nächsten Sitzungen des Landeskabinetts soll die Landesregierung über die Finanzierung von bis zu knapp zwei Millionen Euro aus den Mitteln zur Bekämpfung der Corona-Krise beraten. Darüber hinaus plant Landwirtschaftsministerium, bis zu knapp zwei Millionen Euro aus einer Umschichtung innerhalb des Landeshaushalts zu finanzieren. Diese Mittel entstammen dem Kommunalen Investitionsfonds und werden im Landeshaushalt den Kommunen nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes für Investitionen zur Verfügung gestellt.

„Es liegt auf der Hand, dass die Stadt Überlingen ein sich abzeichnendes Defizit dieses Ausmaßes nicht allein schultern kann“, sagte der Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). Die Überlinger Landesgartenschau wird damit im kommenden Jahr parallel zu einer kleinen Gartenschau in Lindau stattfinden, die das Land Bayern plant. In Baden-Württemberg gastiert die kleine Gartenschau gleichzeitig in Eppingen (Kreis Heilbronn).