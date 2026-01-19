Verschenk-Container in Esslingen: Viel zu schade für die Mülltonne

Viel zu schade für die Mülltonne

1 Viktor Renner im Verschenk-Container Foto: Martin Tschepe

Es gibt viele Dinge, die ein zweites Leben verdient haben: Ein Tag beim Verschenk-Container auf der ehemaligen Mülldeponie Katzenbühl im Kreis Esslingen.











Ein nasskalter Freitagmorgen im Januar. Auf der Entsorgungsstation Katzenbühl des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) im Landkreis Esslingen herrscht Hochbetrieb. Voll geladene Autos, manche mit Anhänger, rollen im Minutentakt zu den Containern. Till Deininger, Pressesprecher der AWB, trägt Mütze und Handschuhe, er deutet in Richtung des Berges neben den Sortieranlagen und gibt ohne Worte zu verstehen: Das war hier mal alles Müll.