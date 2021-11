1 Wie im April in Nürtingen, gibt es ab Mittwoch im Landkreis Esslingen wieder Ausgangsbeschränkungen. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Am Mittwoch ist die Alarmstufe II in Baden-Württemberg in Kraft getreten. Dadurch gibt es einige neue Regeln, die im Kreis Esslingen für Chaos und Ärger sorgen.















Kreis Esslingen - Seit Mittwoch gelten neue verschärfte Regeln im Südwesten: Die Alarmstufe II ist in Kraft getreten, weil mit 510 Patienten (Stand Dienstag) die Belegung der Intensivbetten zu hoch ist. Nun gilt die 2-G-Plus-Regelung bei Veranstaltungen wie Konzerten und Theaterveranstaltungen, auf den wenigen Weihnachtsmärkten, die noch nicht abgesagt sind, bei körpernahen Dienstleistungen, jedoch sind Friseure davon ausgenommen, sowie in Diskotheken, Klubs und Bordellen. Außerdem müssen Unternehmen die 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz kontrollieren, genauso wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Dschungel an Vorschriften sorgt im Landkreis Esslingen zum wiederholten Male in dieser Pandemie für jede Menge Unklarheiten, bürokratische Hindernisse – und offenkundige Unsinnigkeiten.