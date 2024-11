Versammlung in der Pliensauvorstadt: Diese Themen brennen den Bürgern am meisten auf den Nägeln

1 Die Zukunft des VfL-Post-Geländes ist in der Pliensauvorstadt sehr umstritten. Foto: Roberto Bulgrin

In der Esslinger Pliensauvorstadt gibt es viele Themen, die die Menschen bewegen. Die Einwohnerversammlung am 21. November gibt den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren und ihre Meinung zu sagen.











Bürgerbeteiligung hat in Esslingen eine lange Tradition: Bürgerausschüsse sollen das kommunale Leben in den Stadtteilen mitgestalten. „Die Themen und Schwerpunkte sind so vielfältig wie die Stadtteile selbst und betreffen alle Lebensbereiche – von kleinen Ärgernissen bis zu grundsätzlichen Fragen zur Zukunft eines Stadtteils“, heißt es im Rathaus. In der Einwohnerversammlung der Pliensauvorstadt haben die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils am Donnerstag, 21. November, ab 19 Uhr im Saal der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth (Häuserhaldenweg 38) Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren, sich selbst auch zu Wort zu melden und einen neuen Bürgerausschuss zu wählen. An wichtigen und teils kontrovers diskutierten Themen fehlt es nicht.