Versammlung: Chance ja, aber kein Grund zur Euphorie

1 Der Sport soll bei der Ganztagsbetreuung helfen. Foto: /oh

Der Sportverband Esslingen bereitet sich auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung vor.











Link kopiert

Die Zahl 26 treibt auch die Macher der Sportvereine in Esslingen um. Genauer gesagt der Beginn des Schuljahres 2026/2027. Dann startet der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. Allen ist bewusst: Alleine werden das die Schulen nicht stemmen können – womit die zumeist ehrenamtlich geführten Vereine ins Spiel kommen, in entscheidendem Maße die aus dem Sport. Klar also, dass das Thema eines der entscheidenden bei der Mitgliederversammlung des Sportverbandes Esslingen war. Wahlen standen diesmal keine an.