1 Die Feuerwehr rückte mit 24 Einsatzkräften an. Foto: Pixabay/Ingo Kramarek

Mehrere Verpuffungen in einem Ölofen haben am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Neckarhausen zu explosionsartigen Geräuschen geführt. Verletzt wurde niemand.

Nürtingen-Neckarhausen - Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eifelstraße im Nürtinger Stadtteil Neckarhausen wurden am Mittwochabend von explosionsartigen Geräuschen in einem Ölofen aufgeschreckt. Wie sich herausstellte, war es – vermutlich aufgrund eines technischen Defektes – in dem Ofen zu mehreren Verpuffungen gekommen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten im Einsatz war, nahm den Ofen außer Betrieb und durchlüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Der durch den ausgetretenen Ruß verursachte Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.