1 Das Video „Supergeil“ von Der Tourist und Friedrich Liechtenstein (hier im Bild) wurde vom ukrainischen Verteidigungsministerium mit neuer Message versehen (Archivbild). Foto: IMAGO/APress/IMAGO

Zu dem deutschen Lied „Supergeil“, bekannt geworden durch einen Edeka-Werbespot, hat nun das ukrainische Verteidigungsministerium ein Video veröffentlicht – mit klarer Message an die deutsche Politik.















Link kopiert

Mit dem leicht abgewandelten Hit „Supergeil“ bittet das ukrainische Militär um Leopard-Kampfpanzer aus Deutschland. In dem Videoclip von Künstler Friedrich Liechtenstein wurden Fotos der bereits gelieferten Flugabwehrwaffen Gepard und Iris-T geschnitten - tituliert als „Super Gepard“ und „Super Iris“. Damit habe man schon eine „Super Defense“ (Super Verteidigung), heißt es. Doch dann kommen Szenen von „Super Leopard“ im Einsatz - verbunden mit einem „Super Please“. Am Ende heißt es „Dankeschön Deutschland“. Das Video wurde vom Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Twitter veröffentlicht.

Die Bundesregierung lehnt die Lieferung von Kampfpanzern Leopard und Schützenpanzern Marder bislang ab mit dem Hinweis, dass auch kein anderer Partner der Ukraine so moderne westliche Panzer gebe. Das von Russland angegriffene Land hofft auf Panzer dieser Typen, um besetzte Gebiete leichter befreien zu können.

Um international Aufmerksamkeit und Hilfe zu finden, setzt die ukrainische Führung stark auf soziale Medien. Die Memes und Videoschnipsel sind trotz der ernsten Kriegslage oft humorvoll.