Vermisstes Kind: Wo ist Yannick? Ein Vater aus Esslingen sucht seinen Sohn

Wo ist Yannick? Ein Vater aus Esslingen sucht seinen Sohn

1 Richard Garbas hat das Zimmer seines Sohnes allein eingerichtet. Foto: Markus Brändli

Eine ungewöhnliche Ordnung herrscht im Kinderzimmer des zehnjährigen Yannick. Auf dem Boden liegt nichts, das Bett ist gemacht, alle Lustigen Taschenbücher stehen geordnet im Regal. Der Raum in der Wohnung im Esslinger Stadtteil Berkheim wirkt für ein Kinderzimmer einfach zu steril. Der Grund: Gespielt hat Yannick hier nie. Denn obwohl Richard Garbas, Yannicks Vater, per Gerichtsbeschluss das alleinige Sorgerecht hat, hat er seinen Sohn inzwischen seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Die Mutter ist mit dem Kind verschwunden.