Vermisster aus Stuttgart-Nord: 77-Jähriger aus Stuttgart vermisst – Polizei sucht mit Foto

Zuletzt wurde der 77 Jahre alte Mann am Samstag in Stuttgart-Nord gesehen. Seitdem wird er vermisst. Die Polizei fahndet mit einen Foto und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.











Ein 77 Jahre alter Mann wird seit Samstagmittag in Stuttgart-Nord vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ der Mann am Samstag gegen 12 Uhr eine medizinische Einrichtung in der Wolframstraße und ist seither verschwunden.

Laut Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 77-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes.

Polizei sucht mit Foto nach vermisstem Senior aus Stuttgart

Die Polizei sucht nun mit einem Foto sowie einer Personenbeschreibung nach dem Mann. Demnach ist er mit einer dunkelblauen Daunenjacke, einem olivgrünen Jogginganzug und blauen Turnschuhen bekleidet. Der Mann ist 1,85 Meter groß, schlank und hat kurze schwarz-graue Haare.

Zeugen, die den 77-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89 90 57 78 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Das Foto des vermissten Mannes finden Sie aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie.