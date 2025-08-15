Vermisster aus Beuren: Mountainbiker kehrt nicht von Tour zurück – Polizei sucht Hinweise

2 Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Seit Mittwoch sucht die Polizei nach einem 67-Jährigen aus Beuren (Kreis Esslingen). Der Mann war zu einer Rad- und Wandertour aufgebrochen, aber nicht mehr zurückgekehrt.











Die Polizei fahndet seit Mittwoch nach einem 67 Jahre alten Mann aus Beuren. Laut Polizei verließ der Senior am 13. August gegen 4 Uhr morgens seine Wohnung und kehrte nicht mehr zurück.

Er fuhr mit einem grauen Citroën Berlingo mit dem Kennzeichen ES-NT 1120 zu einer Rad- und Wandertour in den Raum Oberstdorf. Trotz der Ankündigung, noch am Abend zurückzukehren, kam der Mann namens Volker Streicher nicht nach Hause. Sein gewohnter Anruf an die Familie auf dem Rückweg blieb aus.

Volker Streicher ist körperlich fit und fährt oft Mountainbike im Allgäu. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Ergebnis. Es besteht der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist etwa 1,72 Meter groß, schlank, hat graues Haar, eine Halbglatze und trägt eine Brille. Wer ihn oder seinen grauen Citroën Berlingo gesehen hat, soll sich unter Telefon 07 022 / 92 24 0 beim Polizeirevier Nürtingen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Ein Bild des Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.