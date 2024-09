Vermisstensuche in Waiblingen: 20-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Vermisstensuche in Waiblingen

2 Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem 20-jährigen Vermissten aus Waiblingen (Symbolfoto). Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 20-jähriger Mann aus Stuttgart wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem jungen Mann. Wer hat ihn gesehen?











Seit Mittwoch wird der 20-jährige Florian P. aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) vermisst. Nachdem eine polizeiliche Fahndung bislang erfolglos blieb, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach Angaben der Polizei wird der 20-Jährige seit 17 Uhr vermisst. Er wurde zuletzt gegen 18.05 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass er in die S-Bahn S2 in Richtung Vaihingen eingestiegen ist.

Florian P. ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Er trägt einen Oberlippen- oder Dreitagebart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer grauen Jogginghose und einem grauen T-Shirt mit der gelben Aufschrift „Jugendtrainer Baden-Württemberg“ auf dem Rücken bekleidet.

Hinweise auf den Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd unter der Telefon 07171/358-210 oder das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361/580-0 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.