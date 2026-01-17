Vermisstensuche in Sindelfingen: Vermisste Seniorin nach zwei Tagen stark unterkühlt gefunden

1 Schon am Donnerstag suchten in Maichingen Einsatzkräfte auch mit Hunden nach der Vermissten. Am Samstagnachmittag wurde die Frau gefunden. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Nach zweitägiger intensiver Suche ist eine 78 Jahre alte Frau in Sindelfingen gefunden worden. Sie befindet sich in kritischem Zustand.











Link kopiert

Zwei Tage lang hatten Einsatzkräfte intensiv nach ihr gesucht, nun ist eine 78 Jahre alte Frau aus Sindelfingen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau am Samstagnachmittag am Ortsrand des Sindelfinger Stadtteils Maichingen gefunden.

Sie befinde sich aufgrund einer starken Unterkühlung in einem kritischen Zustand. Die 78-Jährige war mutmaßlich gestürzt, heißt es. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Intensive Suche brachte zunächst keinen Erfolg

Die Frau war am Donnerstagnachmittag als vermisst gemeldet worden. Einsatzkräfte leiteten daraufhin umgehend eine umfangreiche Suche ein. Dabei kamen unter anderem ein Rettungshubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. Zunächst blieb die Suche jedoch ohne Erfolg.

Eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg hatte sich bereits am Freitagnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion besorgt gezeigt: „Die Chancen werden geringer nach einer so langen Zeit. Es wird aber weiterhin intensiv gesucht.“

Erst am Samstagmittag veröffentlichte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos der Vermissten und bat um Zeugenhinweise. Wenig später wurde die 78-Jährige gefunden.