Vermisstensuche in Schwäbisch Hall: 37-Jähriger verschwunden – Polizei sucht mit Foto

2 Die Polizei in Schwäbisch Hall sucht nach einem 37-jährigen Vermissten (Symbolfoto). Foto: imago images/onw-images

Ein 37-jähriger Mann wird seit Freitagabend in Schwäbisch Hall vermisst. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und bittet um Zeugenhinweise.











Seit Freitagabend wird der 37-jähriger Johannes S. aus Schwäbisch Hall vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ der 37-Jährige morgens gegen 5 Uhr sein Wohnhaus in der Olnhausenstraße. Seither kam er nicht mehr zurück.

Der 37-Jährige ist mit einem roten Hyundai mit dem amtlichen Kennzeichen SHA-LQ 594 unterwegs. Er trägt schwarze Arbeitskleidung, ist kräftig gebaut und hat blaue Augen und einen Vollbart.

Nach Angaben der Polizei ist der Vermisste auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Daher schließt die Polizei nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.