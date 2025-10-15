Vermisstensuche in Karlsruhe: 15-Jährige seit Anfang Oktober verschwunden – Polizei sucht mit Foto

2 Die Polizei sucht nach einer vermissten 15-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Eine 15-Jährige aus Karlsruhe wird seit Anfang Oktober vermisst. Die Polizei hat nun ein Foto der Vermissten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.











Die 15 Jahre alte Julina K. aus Karlsruhe wird seit Samstag, 4. Oktober, vermisst. Nachdem bisherige Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg geführt hatten, hat die Polizei nun ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Das Foto befindet sich in unserer Bildergalerie.

Wie die Polizei berichtet, war die Vermisste zuletzt in einer Jugendeinrichtung im rheinland-pfälzischen Wolfstein untergebracht. Nach ihrem Verschwinden soll die 15-Jährige zuletzt am Sonntag, 12. Oktober, in Karlsruhe im Bereich des Karlstores gesehen worden sein.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

So sieht die Vermisste aus

Die Vermisste ist laut Polizei circa 1,60 Meter groß, schlank und hat langes dunkelblondes Haar. Markant sind ein Nasenring sowie ein Leberfleck unterhalb der Lippe rechtsseitig. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose und einen schwarzen Pulli mit weißer Schrift.

Hinweise zur Vermissten oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.